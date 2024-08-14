В ФРГ объяснили, повлияет ли расследование подрывов «Севпотоков» на помощь Киеву

Расследование подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» пока не влияет на решение правительства Германии оказывать поддержку Украине. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает ТАСС.

Представитель правительства отметил, что расследование инцидента проходит в соответствии с законом и установленным порядком. Работа контролируется генеральной прокуратурой Германии, а ее итоги никак не повлияют на отношения с Украиной, подчеркнул Бюхнер.

14 августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрывам «Северных потоков». По данным журналистов, прокуратура подозревает еще двух граждан Украины.

При этом генеральная прокуратура Германии отказалась комментировать данную информацию. Сам подозреваемый украинец отрицает свою причастность к терактам.

Позже стало известно, что подозреваемый в подрыве газопроводов украинец хотел получить гражданство России.

Ранее в Госдуме назвали главных интересантов терактов на «Северных потоках».