Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ объяснили, повлияет ли расследование подрывов «Севпотоков» на помощь Киеву

Кабмин: расследование подрывов на «Северных потоках» не повлияет на помощь Киеву

close
100%
Swedish Coast Guard/Reuters

Расследование подрывов на  газопроводах «Северный поток» и  «Северный поток  — 2» пока не влияет на решение правительства Германии оказывать поддержку Украине. Об  этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает ТАСС.

Представитель правительства отметил, что расследование инцидента проходит в  соответствии с  законом и  установленным порядком. Работа контролируется генеральной прокуратурой Германии, а ее итоги никак не повлияют на отношения с Украиной, подчеркнул Бюхнер.

14 августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрывам «Северных потоков». По данным журналистов, прокуратура подозревает еще двух граждан Украины.

При этом генеральная прокуратура Германии отказалась комментировать данную информацию. Сам подозреваемый украинец отрицает свою причастность к терактам.

Позже стало известно, что подозреваемый в подрыве газопроводов украинец хотел получить гражданство России.

Ранее в Госдуме назвали главных интересантов терактов на «Северных потоках».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами