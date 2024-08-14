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Газета Le Point нашла французскую бронетехнику в Курской области

Газета Point сообщила об использовании французских броневиков в Курской области

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Французские многоцелевые бронетранспортеры VAB были обнаружены среди вооружения частей ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области. Об этом сообщает французская газета Le Point.

«Именно в... Курской области были замечены... VAB», — сообщает издание.

Газета уточняет, что в рамках французской военной помощи на Украину для Вооруженных сил страны было поставлено 300 броневиков этого типа.

До этого немецкая газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что Украина вольно трактует те ограничения, которые наложили на ВСУ союзники Киева относительно применения западного вооружения по территории РФ, это хорошо видно по действиям украинской армии в Курской области.

Отмечается, что вопрос об области применения западного оружия ВСУ «уже несколько месяцев является предметом спора между Украиной и ее партнерами».

Ранее в МИД РФ рассказали, чем обернется для Киева атака по Курской области.

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