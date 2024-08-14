В Брянской области сбили несколько дронов ВСУ

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Брянскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, около 16:10 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — говорится в публикации.

Из заявления следует, что украинские солдаты использовали дроны самолетного типа. В министерстве действия ВСУ назвали попыткой «совершить террористическую атаку» по объектам на территории РФ.

Вечером 13 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские зенитчики сбили ударный украинский БПЛА в небе над регионом. Он поблагодарил бойцов Вооруженных сил РФ за защиту воздушного пространства страны и подчеркнул, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений на земле.

Ранее на территории Брянской области ввели режим контртеррористической операции.