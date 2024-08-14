Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области сбили несколько дронов ВСУ

Минобороны РФ: в Брянской области уничтожили пять украинских БПЛА

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Брянскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, около 16:10 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — говорится в публикации.

Из заявления следует, что украинские солдаты использовали дроны самолетного типа. В министерстве действия ВСУ назвали попыткой «совершить террористическую атаку» по объектам на территории РФ.

Вечером 13 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские зенитчики сбили ударный украинский БПЛА в небе над регионом. Он поблагодарил бойцов Вооруженных сил РФ за защиту воздушного пространства страны и подчеркнул, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений на земле.

Ранее на территории Брянской области ввели режим контртеррористической операции.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами