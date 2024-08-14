Начальники генштабов НАТО в сентябре встретятся в Чехии

В Чехии в сентябре пройдет встреча военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению альянса, на заседании представители объединения обсудят принятое на летнем саммите решение о создании командования для координации поддержки Украины и военной подготовки украинских солдат.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходил с 9 по 11 июля. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

В Кремле назвали итоги саммита угрожающими для России и отметили, что пока НАТО не начнет учитывать опасения РФ по поводу возможного присоединения Украины к альянсу, предпосылок для переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта не будет.

Ранее западных союзников Украины обвинили в отсутствии воли к победе.