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В небе в Ивано-Франковской области Украины заметили F-16

Лебедев: в небе над украинским аэродромом Коломыя заметили истребитель F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Истребитель F-16 заметили в небе над украинским военном аэродромом Коломыя в Ивано-Франковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в регионе.

«На аэродроме Коломыя замечен F-16. Мне сообщают, что в небе над городом Коломыей летает самолет F-16», — рассказал Лебедев.

Он пояснил, что Коломыя — это объект, куда перевели самолеты с военного аэродрома в Староконстантинове.

До этого Сергей Лебедев заявлял, что склады с военными грузами, предположительно из Румынии, поражены в Одесской области в результате ракетного удара.

10 августа сообщалось о крупном пожаре в окрестностях подконтрольного Украине Херсона. Глава назначенной Киевом военной администрации города Роман Мрочко заявлял, что огонь охватил большую территорию.

Рано утром 13 августа сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что обязательная эвакуация населения объявлена в ряде районов подконтрольного Вооруженным силам Украины города Херсона.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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