Украина объявила о планах на Курскую область

Украина создаст «зону безопасности» на территории Курской области. Об этом в социальных сетях заявила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.

В частности, Верещук заявила о создании неких «гуманитарных коридоров», по которым жители оккупированных Украиной территорий России смогут выехать либо на Украину, либо в Россию. Также Верещук заявила, что Украина собирается допустить некие международные гуманитарные организации для «гуманитарного реагирования».

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что на захваченной ВСУ территории проживают порядка двух тысяч человек, о судьбе которых власти на данный момент ничего не знают.

До этого Ирина Верещук заявила, что гуманитарный коридор на границе между Россией и Сумской областью Украины закрыт после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Верещук отметила, что гуманитарный коридор останется закрытым как минимум на десять дней. В то же время продолжает работать пункт пропуска Мокраны — Доманово на границе с Белоруссией.

Ранее все экстренные службы Курской области были переведены на усиленный режим работы из-за ВСУ.