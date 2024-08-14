Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов 82-мм минометов «Поднос» группировки войск «Север» в приграничных районах Курской области.

По данным ведомства, российские военные наносят поражение малым мобильным группам ВСУ.

«Разведывательные подразделения выявляют разрозненные группы противника в лесопосадках и уничтожают беглым огнем

из миномета», — говорится в сообщении министерства.

Используя мобильные минометы, российские бойцы могут быстро менять огневые позиции и оставаться незамеченными противниками.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что российские войска уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Коренево в Курской области. Российские разведчики засняли на видео уничтоженную группу ВСУ в составе шести «двухсотых» штурмовиков и нанесли удар.

По последним данным, ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 270 солдат и 16 единиц техники в ходе боев в Курской области.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.