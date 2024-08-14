Штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ с помощью неуправляемых авиационных ракет в приграничье Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ

в приграничном районе Курской области», — поделились в ведомстве.

Разведка доложила, что все цели были уничтожены.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео из Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, в ходе столкновения с украинскими войсками у одного из населенных пунктов бойцы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России захватили и перегнали в безопасное место колесную боевую бронемашину ВСУ «Roshel Senator» канадского производства.

Также пехотинцы в качестве трофеев забрали образцы автоматического оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи западного производства.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.