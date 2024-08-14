В Шебекино рухнули межэтажные перекрытия в жилом доме из-за атаки ВСУ

Пятиэтажный дом в Шебекино пострадал во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город, в одном из подъездов обрушились межэтажные перекрытия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва разрушены плиты перекрытий двух этажей в третьем подъезде. После проведения экспертизы примем решение о проведении дальнейших работ», — написал он.

Как сообщил Гладков, в доме отключена подача газа, электричества и воды. Глава региона надеется, что в ближайшее время в двух подъездах дома вновь подключат свет и воду.

14 августа Гладков сообщал, что два человека получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область.

Украинский дрон атаковал автобус в городе Шебекино, в результате чего пострадал водитель, уточнил Гладков. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями доставили в местную больницу.

Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области.