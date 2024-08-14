Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шебекино рухнули межэтажные перекрытия в жилом доме из-за атаки ВСУ

Гладков: в пятиэтажном доме в Шебекино разрушены плиты перекрытий из-за атаки ВСУ

Пятиэтажный дом в Шебекино пострадал во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город, в одном из подъездов обрушились межэтажные перекрытия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва разрушены плиты перекрытий двух этажей в третьем подъезде. После проведения экспертизы примем решение о проведении дальнейших работ», — написал он.

Как сообщил Гладков, в доме отключена подача газа, электричества и воды. Глава региона надеется, что в ближайшее время в двух подъездах дома вновь подключат свет и воду.

14 августа Гладков сообщал, что два человека получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область.

Украинский дрон атаковал автобус в городе Шебекино, в результате чего пострадал водитель, уточнил Гладков. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями доставили в местную больницу.

Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами