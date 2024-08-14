В МО Франции определили класс истребителей, которые разбились в авиакатастрофе

Во Франции столкнулись в авиакатастрофе два истребителя Rafale, а не Mirage. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети X.

«Авария произошла с участием двух истребителей Rafale», — заявил глава оборонного ведомства Франции.

Лекорню добавил, что один из пилотов обнаружен, он жив. Поиски остальных продолжаются.

До этого сообщалось, что найденный пилот ранен, но находится в сознании. Всего на борту столкнувшихся истребителей находились три человека.

Как стало известно, авария с участием двух Rafale из Эскадрильи трансформации Rafale 3/4 «Аквитания» произошла в департаменте Мёрт и Мозель, который находится на северо-востоке Франции. Операция по поиску пилотов проводится с привлечением жандармерии, а также пожарно-спасательной службы и специалистов управления лесного хозяйства.

Ранее в японском аэропорту отменили почти 200 рейсов после аварии с самолетами.