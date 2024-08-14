Авиабазу НАТО в Германии оцепили из-за возможного акта саботажа

Авиабаза НАТО в немецком городе Гайленкирхен была оцеплена из-за предполагаемого случая саботажа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 14 августа, утром. Об этом проинформировал представитель территориального командования вооруженных сил Германии.

До этого аналогичный случай произошел в Кельне. О том, что в казармы бундесвера в Кельне проникли неизвестные, 14 августа сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на источники, которые не исключили вероятность, что посторонние могли намеренно загрязнить воду на территории авиабазы. В связи со случившимся военных и гражданских призвали не употреблять питьевую воду. В настоящее время личному составу запрещено входить на закрытую территорию.

Позднее немецкое военное руководство подтвердило, что в казарму авиабазы военно-воздушных сил бундесвера в Кельне действительно проникли неизвестные.

Ранее сообщалось, что в ФРГ после скандала решили не чтить память офицеров, состоявших в СС.