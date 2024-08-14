Во Франции столкнулись два военных самолета

Авария с участием двух военных самолетов произошла в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции. Об этом сообщает BFMTV.

«Авария с участием двух самолетов произошла в Мёрт и Мозель в секторе Коломбе-ле-Бель», — говорится в сообщении региональной префектуры.

В префектуре отметили, что была начата операция по поиску пилотов с привлечением жандармерии, пожарно-спасательной службы, управления лесного хозяйства.

По данным региональных СМИ, в аварии участвовали два самолета Mirage. В префектуре не подтвердили данную информацию.

«Военные власти сообщат о причинах аварии», — отметили в префектуре департамента.

До этого сообщалось, что в Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 из-за технических проблем катапультировался после посадки. Во время руления у истребителя не сработали тормоза, он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, и пилот решил катапультироваться.

Ранее во Франции разбился легкомоторный самолет.