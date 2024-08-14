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Жители Краснояружского района Белгородской области возвращаются домой

Жители белгородского Краснояружского района начали возвращаться домой из ПВР

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Жители Краснояружского района Белгородской области начали возвращаться домой из пунктов временного размещения (ПВР). Об этом РИА Новости рассказала директор ПВР в городе Старый Оскол Наталья Семенова.

По ее словам, сегодня ситуация в районе стабилизировалась.

«Мы осуществляем вывоз людей к месту жительства. Это Краснояружский район, которые граждане у нас находились несколько дней. Сегодня автобусами централизовано их доставляем домой», — поделилась Семенова.

Она добавила, что несколько семей намерены покинуть ПВР на личном автотранспорте. Также три автобуса с жителями района уже выехали обратно в Краснояружский район.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

По его словам, обстановка в области по-прежнему является крайне сложной и напряженной. Чиновник отметил, что регион ежедневно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, из-за чего страдают мирные жители и дома.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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