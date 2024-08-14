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В Киеве украли средства, выделенные на разработку защиты для танков

На предприятии в Киеве украли $290 тысяч с разработки защиты для танков

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Сотрудники оборонного предприятия в Киеве украли $290 тысяч, предназначенные для разработки динамической защиты для танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Речь идет о договоре минобороны Украины с киевским машиностроительным предприятием о разработке динамической защиты для бронетехники ВСУ, который был заключен в 2022 году. При этом работники предприятия намеренно завысили суммы в контракте, присвоив разницу с реальной стоимостью продукции.

Исходя из материалов дела, данная схема нанесла ущерб государственному бюджету Украины в почти 12 млн гривен (около $290 тысяч).

До этого СБУ сообщила о задержании замглавы минэнерго Украины за взятку в $500 тысяч. Чиновник, злоупотребляя своими полномочиями, пообещал беспрепятственно передать в пользование руководителей госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна ценное горнодобывающее оборудование из шахт в ДНР.

Ранее стало известно о польских танках в распоряжении ВСУ.

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