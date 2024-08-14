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В Китае рассказали о минимальном ядерном арсенале страны

МИД: КНР поддерживает ядерные силы на минимуме, не вступает в гонку вооружений

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Andy Wong/AP

Китайская Народная Республика поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности. Об этом РИА Новости заявили в МИД КНР, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о ядерном арсенале Китая.

«Масштабы ядерного арсенала Китая совсем не такие, как у США», — заявил представитель ведомства.

В МИД Китая подчеркнули, что государство строго придерживается политики неприменения ядерного оружия первым. Кроме того, КНР придерживается ядерной стратегии самообороны и не вступает ни с кем в гонку вооружений.

Причиной для такого заявления стало недавнее высказывание экс-президента США Дональда Трампа в разговоре с миллиардером Илоном Маском. Кандидат в президенты считает, что Китай может перегнать американскую сторону по объемам арсеналов ядерного оружия.

До этого сообщалось, что быстрая модернизация Китаем ядерного оружия привлекает внимание к устаревшему состоянию подобного арсенала у США. Кроме того, возникает вопрос о необходимости переосмысления стратегии Вашингтона на фоне снижения порога применения такого вида вооружений.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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