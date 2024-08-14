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Появилось видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры взятия в плен солдат ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры, на которых показан процесс взятия в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

По данным оборонного ведомства, российские военные взяли в плен личный состав 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Процесс, по информации министерства, проходил в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок.

На представленных кадрах показано, что сперва солдаты Вооруженных сил (ВС) России выстроили пять украинских солдат в одну шеренгу. После этого их поставили в колону и повели под присмотром к транспорту.

Следом на ролике показано взятие в плен другой бригады. На видео также представлено пять солдат ВСУ, которые лежат на земле. К каждому из них подходит российский военнослужащий и дает попить воды. В конце ролика показан процесс допроса украинских военных.

До этого в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки ВС РФ взяли в плен в Курской области 18 украинских военнослужащих. Потери ВСУ, по данным ведомства, составили до 270 солдат и 16 единиц техники.

Ранее Захарова объяснила, с чем связана атака ВСУ на Курскую область.

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