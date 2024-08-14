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Обозначен срок, за который украинских военных выдавят из Курской области

Генерал Стаськов: Россия окончательно выбьет ВСУ из Курской области за месяц

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

У российских военных уйдет месяц-полтора на то, чтобы окончательно выбить Вооруженные силы Украины из Курской области. Перспектив у Украины в регионе нет, как и шансов на переговоры, заявил в беседе с НСН экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

Российским военным необходимо стабилизировать обстановку в области и отсечь наступательные действия ВСУ, предотвратив их продвижение вглубь территории, объяснил военный.

«Сил хватит, чтобы нанести поражение, окружить группировки, которые там останутся. Никакого движения ВСУ вперед больше не будет, это был временный успех, если можно это считать успехом. Мы просто не ожидали, что они пойдут на мирных жителей», — добавил он.

Резервы у ВСУ могут быть, но вероятность того, что их направят в приграничный регион крайне мала, так как их потери там и без того слишком велики, считает генерал. По его словам, с учетом такой ситуации в ближайшее время ВСУ будут отходить из Курской области.

«Перспективы там у них нет. Президент наш принял решение, что никаких разговоров, будем уничтожать. Сейчас точно не договорятся, они сами бросили переговоры», — заключил Стаськов.

Напомним, оборонительные боевые действия на территории Курской области Вооруженные силы РФ ведут с 6 августа. Как будет складываться обстановка в ближайшее время проанализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее сообщалось, что Россия проводит закрытые консультации с партнерами по Курской области.

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