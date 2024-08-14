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Минобороны РФ заявило о поражении топливной базы военной техники ВСУ в зоне СВО

Минобороны России: поражена топливная база военной техники ВСУ в зоне СВО

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска поразили топливную базу военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Отмечается, что топливная база была поражена с помощью оперативно-тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов. Также по целям работали ракетные войска и артиллерия.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшие сутки российские войска сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», а также три реактивных снаряда HIMARS ВСУ.

ВС РФ уничтожили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции. Кроме того, продолжается ежедневная работа по ликвидации беспилотников ВСУ.

Накануне силы ПВО уничтожили более крупную цель — вертолет Ми-8 ВСУ. Военные также сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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