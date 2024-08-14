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В МИД РФ объяснили, для чего украинские войска атакуют мирных жителей дронами

Посол Мирошник: ВСУ атакуют мирных жителей дронами, чтобы посеять в них страх

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные пытаются посеять страх и «спровоцировать некие брожения внутри российского общества», используя дроны для атак на мирных жителей в РФ. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел страны Родион Мирошник, пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на Курскую область в связи с полным непониманием настроения граждан РФ. По его словам, своими действиями украинские бойцы только заставили россиян «сжать зубы» и начать принимать все необходимые меры для противостояния агрессорам.

В то же время Мирошник обвинил нынешние власти на Украине в том, что на протяжении последних 10 лет они дискриминировали людей, которые как-либо связывали себя с РФ. Как сказал посол, президент этой страны Владимир Зеленский лично реализует данную политику. При этом она противоречит всем нормам и принципам международного гуманитарного права, резюмировал он.

Бои в приграничных районах Курской области начались утром 6 августа и идут уже больше недели. 13 августа глава Суджанского района региона Александр Багачев заявил, что ситуация на границе по-прежнему тяжелая.

О том, как Вооруженные силы РФ сдерживают наступление украинских войск в Курской области, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Курской области взяли в плен группу бойцов ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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