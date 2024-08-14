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Страны Европы начали операцию в Балтийском море

Финляндия участвует в операции Frontex в регионе Балтийского моря

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Михаил Голенков/РИА Новости

Польша, Финляндия и страны Прибалтики участвуют в операции Frontex в Балтийском море. Об этом сообщает Пограничная охрана Финляндии в пресс-релизе.

Отмечается, что операция будет проходить с 14 августа по 30 октября 2024 года.

«Помимо Финляндии, в операции участвуют также Эстония, Латвия, Литва и Польша, а также агентства ЕС Европейское агентство по безопасности на море (EMSA) и Европейское агентство по контролю за рыболовством (EFCA)», — говорится в пресс-релизе.

Целью операции является контроль соблюдения закона в регионе Балтийского моря, в том числе пограничный надзор на море, спасательные операции на море, а также мониторинг рыболовства и водного движения.

До этого российский корвет и китайский эсминец провели учение в Финском заливе. Как сообщал ТАСС, военные корабли отработали поисково-спасательные действия, а также обнаружение и уничтожение «минных заграждений», установленных условным противником.

Ранее в США забеспокоились из-за совместных военных учений России и Китая.

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