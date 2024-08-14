Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 1925 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, больше всего украинская армия потеряла бойцов в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг». Там было уничтожено 475 и 690 солдат ВСУ соответственно.

Кроме того, еще порядка 760 человек личного состава украинской армии были уничтожены в боях с подразделениями группировок российских войск «Север», «Центр» «Восток» и «Днепр».

До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике.

В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о катастрофических проблемах Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики (ДНР) и на Покровском направлении в частности.

Ранее на Западе раскрыли ожидания НАТО от атаки ВСУ на Курскую область.