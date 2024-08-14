Британский аналитик заявил о срыве планов ВСУ в Курской области

Действия российских военных в Курской области сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаке территории региона. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«<...> Засады и нападения дезорганизуют их (ВСУ — прим.ред.) и вынуждают делать то, чего они изначально не планировали», — сказал Меркурис.

Аналитик отметил, что российские военнослужащие регулярно устраивают засады и нападают на украинских солдат. Из-за этого командование ВСУ было вынуждено рассредоточить свои силы, утверждает Меркурис.

До этого глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские силы завершают блокирование ВСУ на территории Курской области. Также он заявил, что у украинских военных нет, как раньше, ретивого желания рваться вперед.

Кроме того, Алаудинов сообщил, что украинским войскам был нанесен серьезный урон в Мартыновке. По его словам, через этот населенный пункт украинские войска планировали дальнейшее продвижение в Курской области.

Ранее Путин пообещал достойный ответ Украине за ее действия.