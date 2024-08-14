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В Раде заявили о катастрофе для ВСУ на Покровском направлении

Депутат Рады Безуглая рассказала о проблемах обороны ВСУ в ДНР

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о катастрофических проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР) и на Покровском направлении в частности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, в Торецке главнокомандующим ВСУ Александром Сырским была снята бригада десантно-штурмовых войск. Это подразделение стабилизировало оборону ротации другой бригады. Безуглая назвала ротацию «необоснованной».

В результате смена войск привела к хаотичной обороне города неопытными подразделениями. По словам депутата, треть населенного пункта контролируется Вооруженными силами РФ.

«Второй пример: ротации на Покровском направлении, которые уже привели к катастрофическим последствиям: Мирноград находится в девяти километрах от фронта и за 2,5 года не был подготовлен к обороне», — написала парламентарий.

Кроме того, Безуглая отметила, что Сырский перестал уделять должное внимание обороне на Донецком направлении. Депутат указала, что кадровые ротации офицеров вызывают беспокойство.

До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике.

Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.

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