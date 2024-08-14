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Жителей Курской области предупредили о дронах над автомобильными дорогами

Глава Беловского района Курской области: ВСУ обстреливают две автодороги

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Глава Бесовского района Курской области Николай Волобуев заявил в своем Telegram-канале, что украинские военные обстреливают автомобильные дороги в муниципалитете.

«Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов», — отметил Волобуев.

Он призвал тех, кто уехал, оставаться за пределами района.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что город Суджа в Курской области не находится под контролем украинских войск.

Также гвардии полковник и участник спецоперации Алексей Кондратьев говорил, что российские военнослужащие успешно заблокировали украинские силы, которые пытались прорваться в некоторых районах Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.

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