В Курской области сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Около 11:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Утром 14 августа Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь поразили и уничтожили 117 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами Российской Федерации.

В ночь на 14 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над регионом ликвидировано большое количество беспилотников ВСУ.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что российские военные сбили над регионом украинский дрон.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.