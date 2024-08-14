Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области сбили беспилотник

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области

close
100%
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Около 11:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Утром 14 августа Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь поразили и уничтожили 117 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами Российской Федерации.

В ночь на 14 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над регионом ликвидировано большое количество беспилотников ВСУ.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что российские военные сбили над регионом украинский дрон.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами