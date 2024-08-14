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Ливийский генерал заявил о качественных переменах в боевой подготовке в России

Ливийский генерал Хафтар отметил качественные перемены в боевой подготовке в России

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Максим Блинов/РИА Новости

Начальник сил безопасности Ливийской армии генерального штаба Ливии генерал Халед Хафтар по итогам посещения форума «Армия-2024» отметил качественные перемены в боевой подготовке в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный обратил внимание на уверенное развитие форума. По его словам, улучшения прослеживаются как в технологиях, так и в подходах к подготовке личного состава по техническим аспектам и стрельбе.

«В военной области произошли качественные перемены», — подытожил он.

Кроме этого, Хафтар отметил, что с каждым годом смысловой охват выставки масштабируется.

13 августа министерство обороны России в ходе форума «Армия-2024» наградило отличившиеся при выполнении гособоронзаказа предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Международный форум «Армия-2024» проводят с 12 по 14 августа в подмосковном парке «Патриот». В нем участвуют делегации 83 стран, из них 39 прислали министров обороны и начальников генштабов. В этом году выставка проходит в десятый раз. Что показали на форуме «Армия-2024» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее на выставке «Армия» рассказали о борьбе с перепродажей оружия РФ Украине.

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