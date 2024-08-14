Командир «Ахмата» прокомментировал ситуацию в Судже

Город Суджа в Курской области не находится под контролем украинских войск, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

«Сегодня в Судже находятся подразделения Минобороны России. Вокруг и в некоторых частях города находится противник. <...> Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что в реальности он ее не контролирует», — объяснил Алаудинов.

13 августа глава Суджанского района Курской области Александр Богачев назвал обстановку в районе тяжелой.

При этом доверенное лицо временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексей Кондратьев заявлял, что в Судже находятся отдельные группы бойцов ВСУ и российские подразделения.

О том, как ВС РФ удается сдерживать украинское наступление в Курской области, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России оценили просьбу ООН о доступе в Курскую область.