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Алаудинов заявил, что основные силы ВСУ в Курской области остановлены

Алаудинов: основные силы ВСУ в Курской области остановлены, большая часть уничтожена

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что основные силы ВСУ в Курской области остановлены. Его слова передает РИА Новости.

По словам главы «Ахмата», большая часть техники и личного состава в Курской области уничтожена.

«Завершается блокирование всех направлений участков. Где-то за нашей спиной действуют единичные ДРГ, силы и средства, которые ранее просочились, они где-то в лесах находятся — это мы фиксируем. Но основные силы противника уже остановлены, завершается их блокирование», — пояснил Алаудинов.

До этого Алаудинов говорил, что целью рейда украинских войск в Курскую область была Курская атомная электростанция (АЭС) к 11 августа. Однако эту задачу ВСУ выполнить не смогли. В результате «блицкриг Зеленского» с выходом к Курчатову и АЭС не удался.

Также РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщало, что трое солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяты в плен на территории Курской области.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.

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