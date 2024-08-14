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Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить Курскую АЭС

Алаудинов: ВС Украины планировали к 11 августа захватить АЭС в Курчатове

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Телеграм-канал «Курская АЭС»

Целью рейда украинских войск в Курскую область была Курская атомная электростанция (АЭС) к 11 августа. Эту задачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) выполнить не удалось. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.

«Получили весь расклад по самой операции, которая готовилась. Какими силами, что планировалось. 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число», — сказал он.

По его словам, российские войска уже уничтожили большую часть техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Этот блицкриг Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на передовую с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался», — резюмировал Алаудинов.

До этого Алаудинов заявлял, что российские силы завершают блокирование ВСУ на территории Курской области.

Ранее в Раде не исключили новые «сюрпризы» от ВСУ после атаки на Курскую область.

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