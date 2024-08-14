В Житомирской области поврежден объект инфраструктуры

В Житомирской области Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Виталий Бунечко.

«Сегодня ночью враг вновь атаковал Житомирщину дронами-камикадзе», — заявил он.

По данным Бунечко, под удар попал один из инфраструктурных объектов. В результате обломками были повреждены частные здания. Пострадавших среди мирного населения нет.

Незадолго до этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска нанесли удары по Сумской области, включая цели на окраинах города Сумы.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Отправной точкой для этого стал террористический акт на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, а также по оборонной промышленности, объектам военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.