Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области сообщил, что пострадавших при атаке беспилотника по территории региона нет.

«На территории Волгоградской области на территории Урюпинского и Новониколаевского районов силами Министерства обороны были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших нет», — поделился глава региона.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь поразили и уничтожили 117 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами Российской Федерации.

37 дронов российские военные поразили над Воронежской областью, 17 — над территорией Белгородской области, 11 — над Нижегородской областью, девять — над Волгоградской.

В ночь на 14 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над регионом ликвидировано большое количество беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».