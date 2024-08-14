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Друг детства напавшего на Курскую область командира ВСУ рассказал о нем

Напавший на Курскую область командир ВСУ мечтал стать военным и учился в Одессе

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Эмиль Ишкулов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиль Ишкулов был обычным парнем, всегда мечтал стать военным и учился в военном вузе в Одессе. Об этом РИА Новости рассказал живущий в России друг детства Ишкулова Дмитрий.

«Был обычным парнем, ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным. Поступил в военное в Одессе. Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах», — сообщил Дмитрий.

Он отметил, что Ишкулов заканчивал школу в Скадовске, и, вероятно, родом из этого же города.

До этого Дмитрий сообщил, что также был знаком с матерью командира ВСУ. Он отметил, что не знает, есть ли у Ишкулова собственная семья, потому что общение давно прервалось.

12 августа официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что Эмиль Ишкулов и еще один украинский командир Владимир Пипко стали фигурантами дела о нападении ВСУ на Курскую область.

Представитель СК пояснила, что Пипко и Ишкулов командуют двумя частями ВСУ — 22-й отдельной механизированной бригадой и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Среди вменяемым им преступлений — совершение террористического акта. Следователи также устанавливают личности украинских военных, которые выполняли их незаконные приказы.

Ранее в США поделились деталями подготовки Украины к атаке на Курскую область

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