В Курской области нашли друга детства командира ВСУ Ишкулова

В Курской области нашли друга детства фигуранта уголовного дела о нападении на регион командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина представился Дмитрием. Ему 38 лет, живет в России. По его словам, также он был знаком с матерью командира ВСУ.

«Он на два года младше меня. Мы учились в одной школе, грубо говоря, друг детства. Мать его знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где ее ребенок, ближе с ней не общались», — сообщил Дмитрий.

Он отметил, что не знает, есть ли у Ишкулова собственная семья, потому что общение давно прервалось.

12 августа официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что Эмиль Ишкулов и еще один украинский командир Владимир Пипко стали фигурантами дела о нападении ВСУ на Курскую область.

Представитель СК пояснила, что Пипко и Ишкулов командуют двумя частями ВСУ — 22 отдельной механизированной бригадой и 80 отдельной десантно-штурмовой бригадой. Среди вменяемым им преступлений — совершение террористического акта. Следователи также устанавливают личности украинских военных, которые выполняли их незаконные приказы.

Ранее стало известно о польских танках в распоряжении ВСУ в Курской области.