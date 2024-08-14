Военные Британии ожидают сокращение бюджета

Министерство обороны Великобритании ожидает серьезного сокращения бюджета на модернизацию вооруженных сил. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в военном ведомстве.

В публикации говорится, что затраты на науку и технологии, исследования и разработки в нынешнем финансовом году (с апреля 2024 по апрель 2025 года) могут быть урезаны примерно на 20%. Журналисты отмечают, что в результате сотни граждан могут потерять свои рабочие места.

«Без этих инвестиций в передовые технологии вооруженные силы рискуют еще больше отстать не только от наших противников, таких как Китай и Россия, но и от наших коллег, таких как американцы», — рассказали госслужащие.

По их словам, сокращение бюджетов сделают государственные вооруженные силы менее боеспособными и будет означать, что Великобритания станет менее безопасной и защищенной.

До этого глава министерства обороны королевства Джон Хили заявил, что Великобритания не готова к масштабному конфликту из-за многолетнего недофинансирования армии страны.

Ранее стало известно, что Британские атомные подлодки используют разработанные в России программы.