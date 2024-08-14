Группа украинских военнопленных заявила о желании воевать против Киева и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их слова приводит РИА Новости.

«Просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках РФ и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу», — заявили они.

По словам военнопленных, все они отказались от обмена и дальнейшую жизнь видят в РФ.

Батальон имени Богдана Хмельницкого — первое подразделение, которое состоит из бывших украинских военнопленных. В 2023 году бойцы батальона принесли присягу России.

В конце мая украинский военнослужащий заявил, что он и его сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев.

В марте солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским войскам и заявил о готовности воевать на их стороне.

Ранее в Госдуме заявили, что украинские пленные просят их не обменивать.