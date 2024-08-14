ВСУ оставляют позиции на ряде участков фронта у Покровска

Украинские войска покидают свои позиции в селе Гродовка и его окрестностях, а также в районе города Новогродовка на Покровском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Противник особого сопротивления на Покровском направлении не оказывает. Уходит потихоньку с позиций в Гродовке, из окрестностей, откатывается в районе Новогродовки», — отметил источник агентства.

В силовых структурах подчеркнули, что текущие темпы освобождения не позволяют ВСУ создать полноценную оборону.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее солдат извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками.