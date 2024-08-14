Российские медики одинаково лечат пленных украинских военных и солдат армии России. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.

Врач подчеркнул, что раненый солдат противника уже не является боевой единицей, и медики воспринимают его лишь как своего пациента.

Бабич напомнил о служившем в наполеоновской армии французском военном хирурге Жане Ларрее и проводившем операции многим раненым русским солдатам.

До этого сообщалось, что российские врачи провели сложную многочасовую операцию украинскому военнослужащему Андрею Куришко, который оказался в плену в критическом состоянии. Военнопленный был спасен, и он выразил благодарность врачам за оказанную ему помощь.

23 апреля пленный украинский военный Андрей Бабенко рассказал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз открывали минометный огонь по нему и сослуживцам, которые шли сдаваться в плен.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что считает нападение на Курскую область бесцельным.