Российские войска наблюдали, что высокий уровень подготовки есть только у трех групп ВСУ в Красногоровке. Об этом сообщил ТАСС командир штурмовой роты Южной группировки войск с позывным «Шмель».

«Загоняли группы с западной стороны Красногоровки — они были более-менее подготовлены и птичек (БПЛА) не боялись. Но это были единственные три группы, реально подготовленные люди», — отметил командир.

Он добавил, что основную оборону города осуществляли мобилизованные.

По словам командира, под воздействием интенсивного артиллерийского огня и работы беспилотников многие украинские подразделения покинули свои позиции.

Командир также подчеркнул, что военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад Южной группировки продолжают операции по зачистке города.

Накануне днем стало известно, что российские войска ведут успешное наступление на Артемовском направлении севернее Часова Яра, а другим российским подразделениям удалось закрепиться в районе карловского водохранилища в ДНР и существенно улучшить позиции в районе Красногоровки и Яснобородовки.

Ранее российские военные уничтожили Су-27 и три пусковые установки ВСУ.