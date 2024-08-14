Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ выявили вспышку туберкулеза

РИА: в двух бригадах ВСУ зафиксировали вспышку туберкулеза с летальными исходами

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

В двух бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на подконтрольных частях Херсонской области и Донецкой народной республики (ДНР), зафиксирована вспышка открытой формы туберкулеза с летальными исходами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пророссийское подполье Херсона.

По его информации, в 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ выявлена крупная вспышка данного заболевания. Она вызвана тем, что в рамках идущей на Украине тотальной мобилизации в ряды украинских морпехов массово вступили заключенные, многие из которых были инфицированы туберкулезом.

«Открытая форма туберкулеза выявлена у военнослужащих 137-го отдельного батальона этой бригады. По нашим данным, там уже имеются летальные случаи», — заявили в подполье.

Там уточнили, что данная бригада ВСУ развернута на оккупированных территориях Херсонской области.

Как отметили в подполье, власти Украины и командование вооруженных сил страны пытаются скрывать информацию о вспышке туберкулеза, из-за чего заболевание может начать распространяться и на другие подразделения.

Там сказали, что в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, развернутой на оккупированных территориях ДНР, также фиксируются вспышки туберкулеза из-за мобилизованных заключенных.

До этого украинский офицер с позывным «Алекс» сообщил, что в боях за Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины принимают участие бывшие осужденные.

Ранее было названо число осужденных женщин, служащих в ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами