В двух бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на подконтрольных частях Херсонской области и Донецкой народной республики (ДНР), зафиксирована вспышка открытой формы туберкулеза с летальными исходами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пророссийское подполье Херсона.

По его информации, в 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ выявлена крупная вспышка данного заболевания. Она вызвана тем, что в рамках идущей на Украине тотальной мобилизации в ряды украинских морпехов массово вступили заключенные, многие из которых были инфицированы туберкулезом.

«Открытая форма туберкулеза выявлена у военнослужащих 137-го отдельного батальона этой бригады. По нашим данным, там уже имеются летальные случаи», — заявили в подполье.

Там уточнили, что данная бригада ВСУ развернута на оккупированных территориях Херсонской области.

Как отметили в подполье, власти Украины и командование вооруженных сил страны пытаются скрывать информацию о вспышке туберкулеза, из-за чего заболевание может начать распространяться и на другие подразделения.

Там сказали, что в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, развернутой на оккупированных территориях ДНР, также фиксируются вспышки туберкулеза из-за мобилизованных заключенных.

До этого украинский офицер с позывным «Алекс» сообщил, что в боях за Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины принимают участие бывшие осужденные.

Ранее было названо число осужденных женщин, служащих в ВСУ.