Посол РФ рассказал о расплывчатом характере разрешений по применению Storm Shadow Киевом

Россия считает, что Лондон дал Киеву разрешение на использование крылатых ракет Storm Shadow в рамках «международно признанной» территории Украины, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Мы исходим из того, что первичная позиция британской стороны, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной. Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах «международно признанной» территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права», — отметил посол.

Он также добавил, что высказывания британских официальных лиц относительно применения Storm Shadow украинскими военными обычно имеют довольно расплывчатый характер. Это создает возможность для различных интерпретаций в СМИ, пояснил дипломат.

Storm Shadow – британская авиационная тактическая крылатая ракета большой дальности, разработанная компанией MBDA Missile Systems. Ракета предназначена для высокоточного поражения различного рода целей при полете на сверхмалых высотах. Ракета обладает дозвуковым турбореактивным двигателем, что позволяет ракете развивать скорость порядка 1000 км\ч.

Благодаря использованию квазибаллистической траектории в процессе полета, ракета становится сложной целью для перехвата.

Ранее Лондон запретил Киеву использовать ракеты Storm Shadow для атаки на Курскую область.