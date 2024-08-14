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Российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили из гаубицы «Гиацинт-С» орудия ВСУ

Минобороны: расчет гаубицы «Гиацинт-С» уничтожил артиллерийские орудия ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Расчет российской самоходной гаубицы «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил артиллерийские установки противника. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Российские артиллеристы получили выявленные при помощи разведывательных беспилотников координаты целей. После этого расчет орудия «Гиацинт-С» 152-мм снарядами на расстоянии свыше 20 км поразил район, где размещались артиллерийские системы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские бойцы в режиме реального времени выполняли корректировку огня, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали орудие и переместились в подземные укрытия.

По словам командира орудия с позывным «Ян», артиллеристы в основном ведут контрбатарейную борьбу, но часто своим огнем помогают и пехоте.

До этого сообщалось, что российские военные заманили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заранее установленные мины.

Ранее Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении британского БТР Spartan.

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