Российские военные взяли в плен штурмовиков ВСУ в Курской области

Российские военные взяли в плен пять бойцов из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) около села Малая Локня в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.

«Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены еще двое их сослуживцев», — сказал представитель силовых структур.

На видеозаписи с дрона, которая была передана агентству, запечатлено, как российские солдаты ведут пленных в лесопосадку и поят их водой, после чего досматривают и допрашивают.

13 августа пленные украинские солдаты рассказали, что на территории Курской области их захватили уже на второй день.

До этого военкоры показали видео, на котором трое стоящих на коленях бойцов ВСУ по команде обращаются к личному составу пленившего их российского подразделения. «Спасибо, что гарно дали нам прикурить», — хором отвечают украинцы после команды военного армии РФ.

Ранее российские военные оставили послания в доме одного из сел Курской области.