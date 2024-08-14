Российские военные оставили послания в доме одного из сел Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил России оставили послания в доме одного из сел Курской области. Об этом RT рассказала дочь одной из местных жительниц.

По словам дочери, ее мать приехала к ней в Курск, чтобы не попасть под обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако вещи женщины остались в области, поэтому ей пришлось съездить за ними. По возвращении домой она обнаружила, что входная дверь в доме вскрыта. На ней маркером было написано: «Извините, нам нужна была связь».

«Коврики завернуты, все аккуратненько — ребята боялись затоптать ковровое покрытие. Стояли две чашечки, они пили кофе», — рассказала дочь женщины.

Она сообщила, что в селе давно плохо со связью, но на доме ее мамы установлены усилители, которые видно с улицы. По словам дочери женщины, бойцы нашли в доме старый модем.

«Пытались подключиться...Сходили в подвал, взяли пару баночек консервации... С собой ничего не взяли, ничего в доме не испортили», — добавила она.

Кроме этого, военные написали на стене свои позывные: «Кот», «Зефир» и «Хан». «Кот» и «Зефир» указали, что первый родом из Мурманска, а второй — из Оренбурга. Бойцы также попросили позаботиться об их семьях, если они не выживут.

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По информации ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа Минобороны сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.