Авиабаза США в Сирии подверглась обстрелу

Авиабаза США, расположенная в районе газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась обстрелу. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.

По информации агентства, выпущенные снаряды не попали по авиабазе.

Источник в органах безопасности ранее сообщил Reuters, что некая якобы «поддерживаемая Ираном группировка» выпустила по авиабазе шесть снарядов. По его словам, все боеприпасы упали вблизи объекта. Возглавляемая США коалиция открыла артиллерийский огонь в ответ на эту атаку, добавил источник.

До этого стало известно, что вечером 5 августа две ракеты поразили американскую авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, в результате чего пострадали пять военных США, а также два подрядчика.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант назвали атаку на эту авиабазу в Ираке «опасной эскалацией».

С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются обстрелам. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Ранее США усилили меры безопасности на своих базах в Европе из-за угрозы диверсий.