В Курской области сбили четыре ракеты ВСУ

В Курской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбито 4 украинские ракеты», — написал чиновник.

Он поблагодарил российских бойцов противовоздушной обороны и защитников российской границы.

11 августа сообщалось, что в Курске в результате работы систем противовоздушной обороны одна из перехваченных ракет упала на девятиэтажный жилой дом, из-за чего произошел пожар. В результате ЧП пострадали 13 человек.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По информации ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа Минобороны сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее экс-военный США заявил, что нападение ВСУ на Курскую область не изменит ход конфликта.