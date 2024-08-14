Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области сбили четыре ракеты ВСУ

Врио губернатора Смирнов: средства ПВО сбили четыре ракеты ВСУ в Курской области

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

В Курской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбито 4 украинские ракеты», — написал чиновник.

Он поблагодарил российских бойцов противовоздушной обороны и защитников российской границы.

11 августа сообщалось, что в Курске в результате работы систем противовоздушной обороны одна из перехваченных ракет упала на девятиэтажный жилой дом, из-за чего произошел пожар. В результате ЧП пострадали 13 человек.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По информации ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа Минобороны сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее экс-военный США заявил, что нападение ВСУ на Курскую область не изменит ход конфликта.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами