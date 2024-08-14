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В ООН выступили против кассетных боеприпасов после удара ВСУ по Лисичанску

ООН об ударе ВСУ по Лисичанску: организация против применения кассетных снарядов

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Организация Объединенных Наций выступает против использования кассетных снарядов в любой точке мира. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли боеприпасом такого типа по автобусу в Лисичанске.

Днем 13 августа украинские военные атаковали город Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР) с применением кассетных боеприпасов. По словам главы региона Леонида Пасечника, под удар попал автобус с людьми. Один человек получил несовместимые с жизнью ранения, ранены 28 человек. Двенадцать из них находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в крайне тяжелом.

Позже стало известно, что число пострадавших при атаке на автобус в Лисичанске в ЛНР возросло до 31. Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко заявила, что 18 человек находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

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