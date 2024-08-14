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В России начался выпуск универсальных морских дронов

«Известия»: российский ВПК начал производство безэкипажных катеров

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Кингисеппский машиностроительный завод/ВКонтакте

Российский оборонно-промышленный комплекс начал производство многофункциональных безэкипажных катеров (БЭК). Об этом со ссылкой на продемонстрированные на X Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» отечественные разработки, сообщает газета «Известия».

По словам генерального директора компании-разработчика «ОСК-Технологии» Алексея Васильева, делать БЭК с нуля очень дорого и долго, поэтому лучше ставить системы управления на уже имеющиеся катера или лодки. Таким образом, за минимальное время и небольшие деньги производители получают дистанционно управляемый катер под необходимые условия использования.

Беспилотник дистанционно управляется с помощью приводов, которые изменяют поворот руля или мотора. Таким же способом можно управлять газом, переключать передачи, менять направление хода вперед-назад. Все команды на БЭК по радиосвязи передает находящийся на берегу оператор.

На катере можно разместить не только взрывчатку, но и площадку для FPV-дронов или разведывательного беспилотника.

Ранее российское предприятие заявило о готовности к серийной сборке морских дронов.

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