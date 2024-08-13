В Госдуме отреагировали на слова Алаудинова о плененных ВСУ бойцах из Чечни

Россия предпримет все усилия, чтобы обменять чеченских и других российских бойцов, которые попали в украинский плен в ходе боев в Курской области. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Так он прокомментировал слова заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, сказавшего, что «для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен». По мнению депутата, это заявление было сделано на эмоциях.

«Я думаю, конечно, это больше эмоциональная оценка, я понимаю, что для него это очень тяжело, он говорил как чеченец, как кавказец», — сказал он.

По словам парламентария, в Чечне действительно считается «не очень здорово» попадание в плен. Он считает, что Россия «сделает все возможное», чтобы вернуть всех бойцов, оказавшихся в плену.

«Без разницы, русские это или чеченцы. А здесь уже решим, кто как в плен попал, посмотрим, по-разному люди попадают туда. Я думаю, там никто в плен не сдался, а так случилось — может, кто-то мог быть ранен, кто-то без сознания», — добавил Колесник.

13 августа Алаудинов сообщил, что в плен к украинским военнослужащим в неравном бою попали пять бойцов подразделения «Ахмат-Чечня». Среди них — трое стрелков и двое связистов.

До этого командир спецназа «Ахмат» заявил, что обстановка в зоне обострения ситуации в Курской области взята под контроль Вооруженными силами РФ, противник методично выбивается из занятых им населенных пунктов.

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.