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Пентагон пока не знает, зачем ВСУ атаковали Курскую область

В Пентагоне заявили, что сейчас пытаются выяснить цели вылазки Украины в РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Министерство обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в данный момент продолжает пытаться понять причины вылазки украинских войск на территорию Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

«Это действительно то, о чем должны говорить украинцы. Я бы направил вас к ним, чтобы они рассказали о своих операциях. Мы поддерживаем контакт с нашими украинскими коллегами, чтобы получить дополнительные подробности об их целях, касающихся их операций, но у меня нет ничего помимо этого», — заявил Райдер.

Также он направил к российскому Минобороны вопрос о том, были ли переброшены подразделения Вооруженных сил России с других направлений на защиту Курской области.

До этого доверенное лицо временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексей Кондратьев заявил, что украинские войска, пытающиеся прорваться на участках в Курской области, успешно заблокированы Вооруженными силами РФ.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее житель Суджи спас пятерых детей из-под обстрела.

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