В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в боевой готовности.

Гусев также попросил следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

До этого Гусев заявил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник в Воронежской области.

Предварительно, пострадавших и повреждений в результате атаки нет, подчеркнул он.

12 августа Гусев поручил приостановить организацию и проведение массовых мероприятий на территории региона.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, тяжелое ранение получил мирный житель.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.